Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК.Радио Комсомольская правдавчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Политика
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
Общество
Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая
Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт.
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА".
Общество
Посол Китая: коронавирус до конца марта ликвидируют
Как сообщает ToDay News Ufa об этом рассказал посол Китая в РФ, до конца марта текущего года власти страны намерены победить коронавирус.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Армия и оружие
Украина заявила о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
Здоровье
Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии
Происшествия
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Здоровье
Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.
Общество
Певец Оскар переехал в США и сменил пол
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Единоборства
Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.
Спорт
«Прикрываться одним Логиновым много ума не надо. Но за ним же — страшная пропасть»
Сюда специалист приехал со сборной Белоруссии, в которой он отвечает за подготовку мужской сборной.
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Общество
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Футбол
Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.