с чего всё началось

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.

Политика Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса» Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

Общество Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт.

Политика Путин рассказал об ударении в слове «украинцы» Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».

Гаджеты Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».

Общество Посол Китая: коронавирус до конца марта ликвидируют Как сообщает ToDay News Ufa об этом рассказал посол Китая в РФ, до конца марта текущего года власти страны намерены победить коронавирус.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Здоровье Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Гаджеты Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе «Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Общество Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.