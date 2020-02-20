с чего всё началось

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Финансы Силуанов назвал возможный срок обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ Введение прогрессивной налоговой шкалы на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, сообщил 20 февраля в интервью телеканалу РБК министр финансов России Антон Силуанов.

Общество В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электричество Из-за теплой зимы и сильных ветров в Финляндии на полную мощность работали ветрогенераторы, в результате чего была отрицательная цена на электроэнергию.

Общество Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Гаджеты Okko презентовал 4K-приставку для телевизора Онлайн-кинотеатр Okko представил консоль Smart Box — 4К-медиаприставку, оснащенную голосовым поиском, которая может превратить телевизоры без поддержки функции Smart TV в медиацентр.

Общество Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Экономика Золото подорожало до максимумов за 7 лет На торгах 20 февраля цена за тройскую унцию золота (31,1 грамм) составляла 1612,6 доллара — аналогичная стоимость золота отмечалась в начале 2013 года.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые кардинально сменила образ Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.