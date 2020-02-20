с чего всё началось

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.

Политика Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.

Наука Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры В Австралии палеонтологи раскрыли более чем полувековую тайну следов, якобы оставленных 200 миллионов лет назад динозаврами на потолке пещеры.

Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек считает развод с женой самой большой ошибкой в жизни.

Общество Заместитель генпрокурора Гринь лишился контроля над следствием Гринь занимает должность заместителя генерального прокурора России с 2006 года, то есть с того времени, когда ведомство возглавил Юрий Чайка.

Наука Каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.

Политика Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.

Политика Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Армия и оружие Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу» Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».

Экономика «Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.