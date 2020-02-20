Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК.Радио Комсомольская правда09:50
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