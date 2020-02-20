с чего всё началось

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.

Политика Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Общество Белоруссия закупила российскую нефть без премии Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Общество Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.