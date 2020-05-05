Коронавирус
ПРАЙММинфин России прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30
Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
В России зарегистрировано 1,2 млн безработных
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
ТАСС 08:38
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились почти на треть
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов.
Вечерняя Москва 09:11
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Происшествия
Столичный суд арестовал напавшего на полицейского мужчину
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 июля Махмуджана Матмусаева, напавшего на полицейского при проверке документов на востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 09:58
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Лечение председателя правительства проходит планово, «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом», и активно контактирует с коллегами по телефону, сказал Беляков.
Говорит Москва вчера в 07:49
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
Интерфакс 06:19
Экономика
В Москве упали цены на аренду квартир
Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что сильнее всего ставки упали в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Сочи и Подмосковье.
Российская газета 08:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
МИД Чехии предложил России нормализовать отношения
Чешский МИД обратился к российскому министерству иностранных дел и предложил обсудить разногласия в отношениях.
Мойка78 вчера в 22:27
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Авто
Обновленный Kia Sportage получил новый дизельный мотор
SpeedMe 04 мая в 05:53
Футбол
Родриго Бекао: опыт игры в России очень мне помог. Я стал взрослее
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», рассказал о времени, проведённом в России.
Чемпионат 10:00
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
РИА Новости 10:29
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Футбол
Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая
Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.
Интерфакс-Спорт 10:13
Общество
Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 10:01
Здоровье
В Поморье подтвердили еще 25 случаев заражения коронавирусом
В Архангельской области за последние сутки региональный референс-центр зафиксировал 25 новых случаев COVID-19.
Бизнес-класс Архангельск 06:42
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Игры
Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США
The GEEK 09:18
Общество
Италии предложили помочь России плазмой выздоровевших от коронавируса
Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к премьер-министру Италии Джузеппе Конте, в котором предложило направить в Россию плазму итальянцев, выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.
Взгляд.ру 08:47