– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин России прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30

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