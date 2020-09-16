Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
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Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.
С чего всё началось
В Минфине рассказали, насколько подорожают сигареты
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. "Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", — сказал министр.
РИА Новости12:37
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