Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.
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с чего всё началось

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
РИА Новости12:37

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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

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Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газета12:43

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Эхо Москвы13:05

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАСС12:18

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РБК12:10

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

РИА Новости12:37

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

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