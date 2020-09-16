Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
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Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
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