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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

РИА Новостивчера в 12:37
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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В Белоруссии возбудили дело против компании-арендодателя Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Радио Sputnik04:37
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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