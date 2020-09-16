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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. "Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", — сказал министр.
РИА Новостивчера в 12:37
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при новой ставке акциза

РИА Новостивчера в 12:37
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Раскрыто существование безжизненных алмазных планет
Москва 2414 сентября в 10:28
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русскомвчера в 05:58
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUMвчера в 01:51
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Комиссия Госдумы обнаружила попытки вмешаться в региональные выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки повлиять на региональные выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Газета.Ruвчера в 15:39
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
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