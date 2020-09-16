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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20 процентов. "Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", — сказал министр.
РИА Новости12:37
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РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБК12:10
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газета12:43
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при новой ставке акциза

РИА Новости12:37
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАСС12:18
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъ13:40
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвы13:05
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже
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