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РИА Новости
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

РИА Новостивчера в 12:37
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
РИА Новостивчера в 12:52
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Red Carpet Studio приобрела лицензию на Берлинский фестиваль веб-сериалов

«Благодаря эксклюзивной сделке российский контент получит возможность продвижения на международные рынки, а российские зрители смогут первыми смотреть все европейские новинки», - говорится в сообщении Red Carpet Studio.
Telesputnik.ruвчера в 05:55

Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Стало известно, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации

Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов заявил, что зачастую на смартфонах установлены приложения с картами определенной местности - именно это может выдать местоположение владельца.
Online47.ru19:52

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.
Известиявчера в 15:49
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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