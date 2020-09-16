Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
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