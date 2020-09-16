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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
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ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

РИА Новостивчера в 12:37
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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ОЭСР улучшила прогноз восстановления экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят страны G20, улучшила в сентябре оценку восстановления экономики России: ВВП страны в этом году снизится на 7,3%, а не на 8%, как ожидалось в июне.
Вести.Ruвчера в 08:48

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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