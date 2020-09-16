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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Минфин РФ намерен с 2021 года повысить ставку акциза на табак на 20% — это на 16 п. п. больше, чем предусматривает нынешняя редакция Налогового кодекса. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
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Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

РИА Новостивчера в 12:37
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
РБК00:54
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК00:48
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Люди выделяют парниковые газы в десять раз быстрее вулканов

Согласно результатам нового исследования древнего периода, считающегося ближайшим аналогом периода современных выбросов углерода человеком, за счет массивного вулканизма в океаны за тысячи лет попали огромные волны углерода, которые при этом далеки от тех, которые посылаются людьми сегодня.
Evo-rus.com01:45
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