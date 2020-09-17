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Вести.Ru
Вести.Ru

Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Табачные компании назвали цены на сигареты после повышения акциза

Телеканал 360°07:58
РИА Новости

Табачные компании выяснили, на сколько могут вырасти цены на сигареты

РИА Новости06:48
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров
RT на русском07:23
2,5K

Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу
РИА Новости06:59
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,4K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
1,7K

Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его

В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием.
Lenta.ru06:04
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СМИ Белоруссии устроили акцию в поддержку арестованных фотографов

Несколько негосударственных СМИ и порталов Белоруссии убрали с заглавных страниц своих сайтов иллюстрации в поддержку фотокорреспондентов, которые были задержаны и арестованы после освещения акции протеста.
Взгляд.ру05:13

The Independent (Великобритания): пока мир смотрит на Белоруссию, в соседней Болгарии 70 дней продолжаются бурные протесты против правительства (The Independent)

Болгарию сотрясают порой очень бурные антиправительственные протесты, о которых почти не сообщают зарубежные средства массовой информации, так как все внимание мирового сообщества приковано к драме, разыгравшейся в вотчине Александра Лукашенко под названием Белоруссия.
ИноСМИ05:51