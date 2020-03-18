Коронавирус
REGNUMСилуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
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Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАССвчера в 04:30
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Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
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«Будто 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела
В течение долгих лет Лариса Александровна следит за своей фигурой, а в Сети то и дело рекламируют диеты, которые Долина якобы эффективно практиковала.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса
Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Гаджеты
Sony назвала характеристики новой PlayStation 5
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Происшествия
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-замглавы Балахнинского района
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Катя Жужа объявила о беременности
«Самый лучший подарок», - подписала снимок знаменитость. Поклонники уже успели поздравить звезду «Дома-2» со столь радостным событием.
Происшествия
Иркутский спасатель поймал выпавшую с 15-го этажа женщину
Культура
Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса
Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.