Финансы
ТАССГосдолг регионов составил 2,138 трлн рублей
Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
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РИА Новости 07:42
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Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
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Российская газета 06:25
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,2 млрд
Международные резервы РФ на 17 июля практически не изменились по сравнению с показателем на 10 июля и составили $574 млрд.
ТАСС 09:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
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Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
Интерфакс 08:47
Футбол
«Ювентус» сегодня может стать чемпионом Серии А
Если сегодня «Ювентус» обыграет «Удинезе», то он увеличит отрыв до девяти баллов.
Все про Спорт ру 07:00
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного в заложники
В украинской Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного ранее в заложники.
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Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
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Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Группа АВВА в 2021 году выпустит пять новых песен.
Что происходит 08:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
В трех регионах России задержаны более 20 членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).
Газета.Ru 08:51
Общество
Беглов: судьбу петербургских баров решит рабочая группа
Группа создана губернатором и председателем петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым.
iReactor 09:22
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Дело Гайзера делится имуществом
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что после незаконного завладения виновными лицами 100% акций предприятия получили возможность извлечения прямой финансовой выгоды от его работы.
Коммерсантъ 06:20
Армия и оружие
Погребинский: Россия разгромит Украину без танков и войны
По собственной инициативе Россия не станет затевать военных действий против Украины, потому что имеет невоенные, но эффективные, рычаги давления на Киев.
Южный Федеральный 05:07
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Происшествия
Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram.
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Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Володин отметил, что, к примеру, начинающий учитель зарабатывает всего 18 000 рублей, поэтому говорить о «средней зарплате» в 40 000 в данном случае не совсем верно.
Evo-rus.com 06:47
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
Происшествия
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья
Российская газета 09:12
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25