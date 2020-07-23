Финансы

ТАССТАССГосдолг регионов составил 2,138 трлн рублей

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Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
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Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей

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