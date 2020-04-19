Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.

Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб

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