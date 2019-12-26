Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов сообщил, что вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается

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