Экономика
ТАСССилуанов сообщил, что вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается
Правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 декабря в 05:39
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Силуанов: вопрос о выкупе акций Сбербанка у ЦБ обсуждается (исправленная версия)
Финмаркет26 декабря в 08:50
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