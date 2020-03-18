Коронавирус
ИзвестияСилуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАСС04:30
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Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
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Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Экономика
Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на треть
Как следует из отчета Федеральной таможенной службы, который изучило издание РБК, по сравнению с январем 2019 года в нынешнем январе объем экспорта нефти в Китай снизился на 8 млрд долларов.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства
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Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Политика
Эксперт ООН: США разработали коронавирус в 2015 году
Смертельную инфекцию SARS-CoV-2 разработали американские ученые еще в 2015 году.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Общество
Муж-изменщик заразился коронавирусом во время отпуска с любовницей в Италии
Житель Англии заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей отпуска в Италии, в то время как его жена думала, что он уехал в командировку в пределах страны.
Общество
АКОРТ сообщил о снижении ажиотажного спроса на продукты питания
Interfax-Russia.ru - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) фиксирует снижение ажиотажного спроса на продукты питания в РФ в связи с распространением коронавируса.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
Шоу-бизнес
Мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в вульгарном наряде
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Политика
ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия планирует предложить кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на должность главы столичной избирательной комиссии.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ досрочно завершить сезон
«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить этот сезон без определения победителя Кубка Гагарина.
Музыка
Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Здоровье
В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Воронеже в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим повышенной готовности.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.