Коронавирус

ИзвестияИзвестияСилуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Читать в источнике
Комментировать683
с чего всё началось

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

РБК05:18

Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

Известия06:08

Силуанов примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами

ТАСС05:31

Ситуация в экономике РФ пока развивается не лучшим образом- Силуанов

Финмаркет04:16

Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

ПРАЙМ04:10

Силуанов сообщил о предстоящем дефиците бюджета на 2020 год

Газета.Ru04:06

Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

РИА Новости04:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

В Кремле не исключили перенос голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле заявили, что допускают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию, если посещение избирательных участков станет угрозой для здоровья граждан из-за распространения COVID-2019.
Экономика сегодня 07:12
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Москва 24 вчера в 13:31
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Здоровье

Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса

Специалисты озвучили худший сценарий развития пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 06:27
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Известия 07:33
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Происшествия

Суд вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище

RT на русском 07:22
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 02:12
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online вчера в 10:52
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Катя Жужа объявила о беременности

«Самый лучший подарок», - подписала снимок знаменитость. Поклонники уже успели поздравить звезду «Дома-2» со столь радостным событием.
RuNews24.ru 07:21
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Peterburg2.ru 06:35
Культура

Спонсором новых серий «Ну, погоди!» станет курорт «Роза Хутор»

Москва, 18 марта 2020, 14:24 — REGNUM Компания «Союзмультфильм» нашла инвестора для создания новых серий мультсериала «Ну, погоди!».
REGNUM 07:24
Общество

В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России

В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:51
Общество

Подсчитано, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина

«За две недели выходит, что мужчины воспользуются туалетной бумагой 24 раза, или 206 листочками, а женщины – на 112 раз (168 листочков) больше», – говорится в материале.
Взгляд.ру 06:10
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Общество

Бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова задержали в Воронеже

Правоохранители задержали главу воронежского ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Алексея Антиликаторова.
Обозреватель Врн 06:55
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Общество

Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Национальная служба новостей вчера в 16:31
Политика

Эксперт ООН заявил, что американцы разработали коронавирус в 2015 году

Коронавирус нового типа COVID-19 был разработан в одной из лабораторий Соединенных Штатов Америки еще в 2015 году.
Городовой 05:03
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН вчера в 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное