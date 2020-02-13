Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «РИА Новости».
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Кабмин выкупит пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн рублей

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Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

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Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

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Силуанов оценил выкупаемый правительством пакет Сбербанка в 2,5 трлн рублей

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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском06:22

Кому выгодна продажа Сбербанка?

URA.Ruвчера в 13:20
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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
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Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
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Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Назван состав российской сборной на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

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Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Общество

Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду

Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
РИА Новости 05:58
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В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
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Культура

Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым

Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
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Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 05:45
Армия и оружие

Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109

Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
ФАН 10 февраля в 22:38
Политика

В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время.
RT на русском 06:28
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
News.ru 01:55
Энергетика

Газпром приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса

Российская энергетическая компания «Газпром» приостановила диалог с КНР из-за распространения коронавируса.
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Гаджеты

Энди Рубин, основатель Android, закрывает компанию Essential Phone

Компания Essential Products, основанная создателем Android Энди Рубином, прекращает свою работу.
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Общество

Госдума не стала запрещать новое повышение пенсионного возраста

Проект, запрещающий увеличение пенсионного возраста, был отклонён в первом чтении Документ, предполагающий мораторий до января 2030 года на увеличение возраста, дающего право гражданам на страховую пенсию по старости, был предложен на рассмотрение Думы РФ депутатами от партий КПРФ и "Справедливая Россия".
Деловое.ТВ 11 февраля в 11:49
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Армия и оружие

Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года

Строительство на севере Польши американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) завершится не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Интерфакс 06:04
Происшествия

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
RT на русском 06:11
Происшествия

Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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Общество

Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с заявлением, в котором обвинила полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова в расизме и призвала РФС принять жесткие меры против спортсмена.
Свободная Пресса вчера в 12:40
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
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