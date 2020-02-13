Экономика
ИзвестияСилуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике
Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду
Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
Гаджеты
В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Культура
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109
Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузию при иранском ударе по базе США в Ираке.
Политика
В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Энергетика
Газпром приостановил переговоры с Китаем из-за коронавируса
Российская энергетическая компания «Газпром» приостановила диалог с КНР из-за распространения коронавируса.
Гаджеты
Энди Рубин, основатель Android, закрывает компанию Essential Phone
Компания Essential Products, основанная создателем Android Энди Рубином, прекращает свою работу.
Общество
Госдума не стала запрещать новое повышение пенсионного возраста
Проект, запрещающий увеличение пенсионного возраста, был отклонён в первом чтении Документ, предполагающий мораторий до января 2030 года на увеличение возраста, дающего право гражданам на страховую пенсию по старости, был предложен на рассмотрение Думы РФ депутатами от партий КПРФ и "Справедливая Россия".
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года
Строительство на севере Польши американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) завершится не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Общество
Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с заявлением, в котором обвинила полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова в расизме и призвала РФС принять жесткие меры против спортсмена.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.