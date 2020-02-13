Экономика
Моя Москва.онлайнСилуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
ЦБ передает правительству контроль над организацией. На заседании правительства 13 февраля министр финансов Антон Силуанов объяснил, где правительство возьмет деньги на исполнение поручений Владимира Путина.
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ЦИК возьмет на себя организацию голосования по поправкам в Конституцию
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Минобороны Турции заявило о «нейтрализации» ещё 55 сирийских военных в Идлибе, передаёт РИА Новости.
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Обновление Telegram делает его приложением для знакомств
Команда Telegram не зря выпустила это обновление именно в День Святого Валентина, потому что теперь в приложении можно знакомиться с людьми поблизости.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Госсекретарь США Майк Помпео пожелал удачи министру иностранных дел России Сергею Лаврову после короткой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
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Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
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В Алеппо сбили сирийский вертолет
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Топ-менеджер «Газпрома» уйдет в отставку
Зампред по производству «Газпрома» Виталий Маркелов покинет свой пост. Об этом 14 февраля сообщил «Известиям» источник, близкий к компании.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова переоделась в медсестру ко Дню всех влюбленных
Ольга Бузова (34) поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных в Instagram и поделилась фотографией в костюме медсестры.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
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Мишустин рассказал о мерах по улучшению лечения онкобольных детей
Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что кабмин разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Биатлон
IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Общество
В Mercedes показали новую машину
Пресс-служба Mercedes опубликовала компьютерные изображения новой машины – Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, с которой команда рассчитывает продолжить серию успехов и побороться за титул.