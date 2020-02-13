Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Армия и оружие Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.

Политика Турчинов обвинил США в обмане Украины Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.

Политика Лавров встретился с Помпео в Мюнхене Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции.