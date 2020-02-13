Экономика
РБКСилуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
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