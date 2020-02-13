Экономика
РБКСилуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Политика
Правительство Украины выделило деньги на эвакуацию своих граждан из Китая
Правительство Украины выделило 4,5 млн гривен или около $184 тыс. на эвакуацию своих граждан из Китая, сообщил Правительственны портал.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Футбол
«Локомотив» выразил соболезнования по случаю смерти матери Геркуса
«Локомотив» поддержал бывшего гендиректора клуба Илью Геркуса, у которого умерла мать.
Армия и оружие
Турция направляет войска в Идлиб
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
Космос
Астрономы обнаружили потенциально опасные околоземные объекты
Исследователи надеются, что в будущем искусственную нейронную сеть можно будет использовать для обнаружения потенциально опасных объектов.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Биатлон
Лариса Куклина: «Не знаю, что я сотворила на второй стрельбе»
Не знаю, что я сотворила на стойке.
Общество
В Кремле не видели фото застолья в колонии с участием убийцы Немцова
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Шоу-бизнес
Лена Миро раскритиковала Рудковскую за «старушечьи колени»
По словам Миро, 45-летняя Яна Рудковская иногда одевается, как нормальная, зрелая женщина.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Общество
Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок
Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.
Авто
Cadillac представил две новых модели для России
Американский бренд показал в Москве два новых кроссовера – новый большой XT6 и рестайлинговый XT5. Автомобили уже доступны для заказа.
Футбол
«Люблю тебя больше, чем гол „Спартаку“ с 55 м». «Динамо» поздравило болельщиков с днем влюбленных
Пресс-служба «Динамо» в инстаграме опубликовала поздравление болельщикам с днем всех влюбленных.
Наука
В Египте археологи раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой
Немецкие археологи опубликовали отчет по итогам масштабного исследования древнеегипетского некрополя, расположенного в Асьют аль-Габри, которое велось в течение 16 лет.
Наука
«Адскую жару» с пожарами и штормами в ближайшие 4 года предрекают синоптики
Температура воздуха, по словам британских метеорологов, продолжит устанавливать все новые рекорды В ближайшие четыре года Земля окажется под властью "адской жары", которая будет провоцировать масштабные лесные пожары и катастрофические ураганы.
Наука
В Японии построят крупнейший детектор нейтрино
Правительство Японии официально одобрило проект детектора нейтрино Hyper-Kamiokande и выделило на его строительство 3,5 млрд. иен (около 2 млрд. рублей) в рамках бюджета на текущий год.