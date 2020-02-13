Экономика

РБКРБКСилуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Читать в источнике
Комментировать862

Подробнее о событии

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ08:30

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ruвчера в 07:05

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъвчера в 07:01

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфаксвчера в 07:03

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАССвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС 20:52
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК 20:29
Происшествия

Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали

ТАСС 21:30
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Ведомости 04:44
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Интерфакс-Спорт вчера в 09:54
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН 10:32
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru вчера в 00:19
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Происшествия

В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.
Газета.Ru 21:47
Происшествия

Потушено открытое горение в производственном здании в Петербурге

Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.
REGNUM 22:13
Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Sputnik Абхазия 11:23
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro 11:05
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
WomanHit.ru 06:58
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM 09:20
Шоу-бизнес

Жанна Эппле во время беременности изменяла мужу с Валерием Гаркалиным

Актриса впервые подтвердила роман с артистом, с которым изменяла мужу во время беременности.
Комсомольская правда 12 февраля в 17:30
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс 04:56
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС 21:37
Авто

Cadillac рассказал о новом Escalade для России

Escalade пятого поколения будет представлен компанией Cadillac на российском автомобильном рынке.
Car.ru 13:05
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Shraibikus News 08:27
Гаджеты

Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809

12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Anonsens 09:42
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе

Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
РБК 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное