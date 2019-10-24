Экономика
РБКСилуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости». На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».
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Экономика
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Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика
В Карелии следователи возбудили уголовное дело после нападения хищника на дрессировщика во время циркового представления.
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Лидером российского проката стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Лидером российского проката стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы». На выходных он собрал 713,5 млн рублей.
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В России планируют штрафовать за недолив топлива на АЗС
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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
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У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
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Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов
Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
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Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной России
Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу.
Спорт-Экспресс 03:40
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Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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