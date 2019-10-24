Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости». На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

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