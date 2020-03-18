Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

с чего всё началось

Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

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