Коронавирус
ТАСССилуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Читать в источнике
Оценить881
с чего всё началось
Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАСС04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Политика
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Здоровье
В Италии 99% жертв коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем
Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
Музыка
Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени
Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Политика
Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность
Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Здоровье
Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса
Японский эпидемиолог Сато Акихиро в интервью российским СМИ рассказал, что трансформация нового коронавируса в сезонное заболевание является самым ужасным сценарием для человечества, поскольку данный вирус представляет огромную опасность для пожилых людей.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Здоровье
Украинцы боятся: они теряют работу и возвращаются домой (Polityka, Польша) (Polityka)
Некоторые ночуют на Западном вокзале в Варшаве, а те, кто добрался до границы, стоят в длинных очередях.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Здоровье
Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.