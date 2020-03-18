Коронавирус

ТАССТАСССилуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
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с чего всё началось

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАСС04:30

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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Газета.Ru09:02

Ситуация в экономике РФ пока развивается не лучшим образом- Силуанов

Финмаркет04:16

Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

Известия06:08

Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

РИА Новости04:52

Силуанов примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами

ТАСС05:31

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

РБК05:18

Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

ПРАЙМ04:10
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Bimru.ru вчера в 13:08
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Политика

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Российская газета 12:10
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда вчера в 14:01
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Здоровье

В Италии 99% жертв коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
Интерфакс 10:48
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv вчера в 02:19
Политика

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
РИА Новости 12:44
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Piter.tv 10:49
Здоровье

Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса

Японский эпидемиолог Сато Акихиро в интервью российским СМИ рассказал, что трансформация нового коронавируса в сезонное заболевание является самым ужасным сценарием для человечества, поскольку данный вирус представляет огромную опасность для пожилых людей.
Evo-rus.com 06:27
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Джиган помирился с Оксаной Самойловой

Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
VSE42.RU 03:01
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:38
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
РИА Новости 12:28
Здоровье

Украинцы боятся: они теряют работу и возвращаются домой (Polityka, Польша) (Polityka)

Некоторые ночуют на Западном вокзале в Варшаве, а те, кто добрался до границы, стоят в длинных очередях.
ИноСМИ 09:04
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Кино

Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Культуромания вчера в 01:43
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Здоровье

Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:06
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