Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

с чего всё началось

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

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