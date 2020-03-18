Коронавирус
ИзвестияСилуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАСС04:11
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