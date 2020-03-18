Коронавирус

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Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАСС04:11

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Российские власти признали непростую ситуацию в экономике

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Минфин оценил влияние низких цен на нефть и коронавируса на экономику

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Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

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Силуанов сообщил о предстоящем дефиците бюджета на 2020 год

Газета.Ru04:06
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

RT на русском 05:05
Общество

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

ТАСС 04:13
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
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Политика

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
РИА Новости 02:36
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Экономика

Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей

Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
REGNUM 04:01
Общество

В ассоциации ретейлеров объяснили опустевшие полки в магазинах

Ранее Власенко рассказал «Известиям» о том, что без пополнения запасов товаров в российских магазинах хватит на два месяца.
REGNUM 03:20
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 16 марта в 14:22
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Спорт

Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:47
Общество

Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны

«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
BFM.ru 04:33
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Происшествия

Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Известия 04:52
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:37
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Ведомости 03:01
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс вчера в 15:12
Политика

Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина

Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
RZN.info 16 марта в 10:12
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 02:12
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
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