Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

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