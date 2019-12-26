Экономика

РБКРБКСилуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
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Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 декабря в 05:39

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