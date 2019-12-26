Экономика
ГЛАС.RUНабиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке
Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей. В декабре стало известно, что правительство обсуждает вопрос о передачи доли Центробанка в Сбербанке другой государственной структуре.
Читать в источнике
Оценить308
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: вопрос о выкупе акций Сбербанка у ЦБ обсуждается (исправленная версия)
Финмаркетвчера в 08:50
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»
Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Гаджеты
Engadget составил список технических провалов 2019 года
Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Наука
Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок
Как сообщает ToDay News Ufa, изучая малярийных комаров ученые из Ливерпульской школы тропической медицины выяснили, почему насекомые остаются не уязвимыми для инсектицидов.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Авто
В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения
Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
Происшествия
В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке
Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
Футбол
«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Наука
Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает
Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Хоккей
Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020
Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.