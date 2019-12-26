Экономика

РБКРБКСилуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Читать в источнике
Комментировать266
Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 декабря в 05:39

Подробнее о событии

Фонд нездорового благосостояния

Интерфакс27 декабря в 12:56

ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

Эхо Москвы25 декабря в 23:46

Набиуллина отказалась отдавать Сбербанк правительству просто так

URA.Ru25 декабря в 16:05

«Найдут красивое объяснение»: Банкир описал наихудшую схему раздела Сбербанка «на куски» за счёт средств граждан

Царьград27 декабря в 04:56

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК26 декабря в 10:06

Силуанов сообщил, что вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается

ТАСС26 декабря в 09:02

Греф прокомментировал планы продать пакет ЦБ в Сбербанке

Коммерсантъ26 декабря в 09:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования РФС.
Телеканал 360° 27 декабря в 10:31
Политика

Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе

Газета.Ru 03:48
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Армия и оружие

Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами

Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Военное обозрение вчера в 11:02
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
РИА Новости 02:32
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 26 декабря в 01:21
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Общество

Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04:16
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года

Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
МедиаПоток вчера в 07:45
Фигурное катание

Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям.
Московский Комсомолец 03:15
Общество

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Lenta.ru вчера в 10:00
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

РБК 04:52
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
Общество

Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег

29 декабря, в воскресенье, в Петербурге ожидаются усиление ветра и снег.
Невские Новости 00:35
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 27 декабря в 09:03
Политика

«Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

Россия и Украина продолжают работу над договором о транзите газа, однако тексты пока остаются «несогласованными», написал в своём Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
RT на русском 03:32
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

REGNUM вчера в 18:39
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru вчера в 02:45
Армия и оружие

Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику

Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
News.ru вчера в 09:21
Биатлон

Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»

Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Матч ТВ вчера в 11:58
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное