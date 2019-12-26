Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Футбол Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования РФС.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Общество Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям на своей странице в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Общество Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.

Политика «Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту Россия и Украина продолжают работу над договором о транзите газа, однако тексты пока остаются «несогласованными», написал в своём Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.