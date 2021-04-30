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Экономика

Силуанов сообщил о постепенном снижении безработицы в России

Безработица в России постепенно снижается, сейчас она составляет чуть больше 5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Таким образом, российский рынок труда восстанавливается от последствий пандемии. По прогнозу Минэкономразвития РФ, безработица к концу года опустится ниже 5%.В источнике
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С чего всё началось

Силуанов заявил, что безработица в России постепенно снижается

Уровень безработицы в России постепенно снижается, сейчас составляет чуть более 5%, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
ТАСС09:20

Подробнее о событии

Россиян обнадежили по вопросу роста цен

Lenta.ru10:20

Силуанов заявил, что безработица в России постепенно снижается

ТАСС09:20

Силуанов рассказал об уровне безработицы в России

RT на русском09:36

В Минфине прогнозируют снижение инфляции и безработицы

Вести.Ru09:23

Силуанов заявил о снижении безработицы в России

Комсомольская правда09:38

Силуанов: безработица в РФ постепенно снижается

ФАН08:36

Силуанов заявил о снижении уровня безработицы в России

Московский Комсомолец08:31
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Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы

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ТАССвчера в 10:43

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Газета.Ru06:58