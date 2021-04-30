Безработица в России постепенно снижается, сейчас она составляет чуть больше 5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Таким образом, российский рынок труда восстанавливается от последствий пандемии. По прогнозу Минэкономразвития РФ, безработица к концу года опустится ниже 5%.

С чего всё началось Силуанов заявил, что безработица в России постепенно снижается Уровень безработицы в России постепенно снижается, сейчас составляет чуть более 5%, заявил глава Минфина Антон Силуанов. ТАСС 09:20