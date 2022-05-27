РБКСилуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на поддержку экономикиРоссия запустила на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн руб.РБКСилуанов рассказал о поддержке, которая оказывается российской экономике в условиях международных санкций.REGNUMГлава Минфина РФ заверил, что денежные средства предусмотрены в бюджете, поскольку социальная поддержка граждан является одним из важнейших приоритетов работы правительства.Lenta.ru– Минфин США принял решение отозвать лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в долларах.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКCT newsГазета.RuФАНREGNUMУралинформбюроRT на русскомSnob.ruПодробнее о событииМинистр финансов Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрены деньги на поддержку россиянLenta.ru15:33На поддержку экономики РФ и граждан выделено 8 трлн рублей, сообщил СилуановFinam.Ru09:06Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублейRT на русском09:53Силуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на поддержку экономикиРБК09:41Силуанов: Россия «запустила» на поддержку экономики страны в общей сложности 8 трлн рублейТАСС09:54Силуанов: на поддержку экономики России выделили 8 трлн рублейФАН09:00Силуанов: Россия тратит огромные средства на поддержку экономикиКоммерсантъ08:44Показать ещёОценить67Поделиться