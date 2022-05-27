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Силуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на поддержку экономики

Россия запустила на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн руб.
РБК
Силуанов рассказал о поддержке, которая оказывается российской экономике в условиях международных санкций.
REGNUM
Глава Минфина РФ заверил, что денежные средства предусмотрены в бюджете, поскольку социальная поддержка граждан является одним из важнейших приоритетов работы правительства.
Lenta.ru
Минфин США принял решение отозвать лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в долларах.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Министр финансов Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрены деньги на поддержку россиян
Lenta.ru15:33
На поддержку экономики РФ и граждан выделено 8 трлн рублей, сообщил Силуанов
Finam.Ru09:06
Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублей
RT на русском09:53
Силуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на поддержку экономики
РБК09:41
Силуанов: Россия «запустила» на поддержку экономики страны в общей сложности 8 трлн рублей
ТАСС09:54
Силуанов: на поддержку экономики России выделили 8 трлн рублей
ФАН09:00
Силуанов: Россия тратит огромные средства на поддержку экономики
Коммерсантъ08:44

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