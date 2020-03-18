Коронавирус
REGNUMСилуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть дефицит федерального бюджета оценивается его ведомством на уровне 0,9% ВВП. Он напомнил, что в текущем году планировался профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП.
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с чего всё началось
Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.ТАСС04:30
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