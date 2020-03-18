Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть дефицит федерального бюджета оценивается его ведомством на уровне 0,9% ВВП. Он напомнил, что в текущем году планировался профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП.

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

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