Коронавирус

REGNUMREGNUMСилуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
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с чего всё началось

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
ТАССвчера в 04:30

Подробнее о событии

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Газета.Ruвчера в 09:02

Силуанов назвал сектора экономики, которые сжимаются из-за нефти и коронавируса

ПРАЙМвчера в 04:10

Силуанов заявил о необходимости использовать средства ФНБ

Известиявчера в 06:08

Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

РИА Новостивчера в 04:52

Силуанов примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами

ТАССвчера в 05:31

Ситуация в экономике РФ пока развивается не лучшим образом- Силуанов

Финмаркетвчера в 04:16

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

РБКвчера в 05:18
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Здоровье

В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Аргументы и факты - Иваново 06:29
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Здоровье

В Италии назвали общую черту жертв коронавируса

По данным на 19 марта, в Италии коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, 2,5 тысячи скончались, из них 17 были младше 50 лет, еще 5,7 тысячи вылечились.
Городовой 02:57
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Газета.Ru 06:37
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии, Лотар Вилер высказал мение, что пандемия коронавируса COVID-19 может пролиться еще два года, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 17 марта в 19:59
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Интерфакс 07:03
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости вчера в 07:48
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Политика

Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с шестой годовщиной воссоединения с Россией.
Rambler News Service вчера в 11:26
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
The GEEK 06:59
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Экономика

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США.
ТАСС 03:03
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИАМО вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

Российские знаменитости решили не оставаться в стороне от происходящего и присоединились к флешмобу #мойдодырчеллендж в Instagram.
ФедералПресс 04:46
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Здоровье

В Чехии за сутки число инфицированных возросло пятикратно

Прага, 19 марта 2020, 13:29 — REGNUM Количество подтверждённых случаев коронавируса выросло в Чехии в пять раз за сутки.
REGNUM 06:29
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Пандемия коронавируса повлечет за собой глобальные политические и экономические преобразования, как это было всегда после массовых заболеваний.
Газета.Ru 06:47
Хоккей

Хоккеист «Салавата» Умарк: я не вернусь на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
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