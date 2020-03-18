Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

с чего всё началось

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом. По словам главы Минфина Антона Силуанова, расходы государственной казны превысят доходы в результате глобального падения мировых цен на нефть.

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

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