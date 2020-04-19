Экономика
ВедомостиСилуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
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Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей
РИА Новости19 апреля в 15:00
Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
Интерфакс19 апреля в 07:32
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Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.
Lenta.ru 06:36
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Футбол
Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет.
Матч ТВ 05:08
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Футбол
«Зенит» может предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь
В Санкт-Петербурге «Зенит» готов предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь для коронавирусных больных, сообщает 78.ru.
Санкт-Петербургские ведомости 06:45
Общество
Установлены новые размеры пособия по безработице
Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020).
Хакасия 02:00
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Общество
В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
Происшествия
Главный эпидемиолог ульяновского минздрава заболела COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог ульяновского минздрава, заведующая эпидемиологическим отделом областной детской клинической больницы Фирдауса Сайфутдинова госпитализирована с коронавирусом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 06:45
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Энергетика
Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной
Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Взгляд.ру 00:53
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03