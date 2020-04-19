По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

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