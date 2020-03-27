Экономика
РосбалтСилуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
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Минфин назвал дату начала уплаты налогов по доходам от вкладов больше 1 млн рублей
Rambler News Serviceвчера в 10:40
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