Экономика

РосбалтРосбалтСилуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Читать в источнике
Комментировать2,1K

Подробнее о событии

Налог на доход физлиц по вкладам свыше 1 млн рублей будет удержан в 2022 году

ТАССвчера в 11:19

Силуанов разъяснил правила налогообложения процентов на вклады

РИА Новостивчера в 15:26

Минфин пообещал в 2020 году не удерживать налог на проценты по вкладам

РБКвчера в 11:49

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

RT на русскомвчера в 16:51

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Интерфаксвчера в 11:15

Минфин назвал дату начала уплаты налогов по доходам от вкладов больше 1 млн рублей

Rambler News Serviceвчера в 10:40

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

Известиявчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Shraibikus News вчера в 03:57
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Общество

Новая тест-система позволит выявить людей с иммунитетом к коронавирусу

В России сегодня, 27 марта, зарегистрируют новую тест-систему, которая позволит выявлять людей с иммунитетом к коронавирусу.
Невские Новости 06:21
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
РБК 06:37
Игры

Космосим Elite Dangerous вскоре получит обновление Fleet Carriers

Корабли Fleet Carrier находятся в индивидуальной собственности и содержат 16 посадочных площадок различных размеров, чтобы другие игроки могли стыковать свои космические корабли, а также предлагают диапазон скачков по галактике в пределах 500 световых лет.
3DNews 03:52
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю страну

Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым на время следующей нерабочей недели распространить жесткие ограничения, принятые в Москве, на другие регионы.
Российская газета 05:45
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тысячам человек.
TV BRICS 05:20
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

РИА Новости 06:12
Здоровье

Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое

За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Российский Диалог 05:33
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Музыка

Ильич из Little Big показал карантинную версию клипа I’m ok

Мойка78 вчера в 05:14
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня 25 марта в 04:24
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Лукашенко: Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы

Минск, 27 марта 2020, 13:39 — REGNUM Белоруссия не планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 06:39
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние

Lenta.ru 06:56
Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:21
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное