Экономика

ПрофильПрофильСилуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года. А уведомления об уплате введут еще позже. Министр уточнил, что облагаться сбором будут только полученные вкладчиками проценты.
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Антон Силуанов
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25

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