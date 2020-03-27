Экономика
ПрофильСилуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года. А уведомления об уплате введут еще позже. Министр уточнил, что облагаться сбором будут только полученные вкладчиками проценты.
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Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25
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Минфин назвал дату начала уплаты налогов по доходам от вкладов больше 1 млн рублей
Rambler News Service26 марта в 10:40
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