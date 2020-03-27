Экономика
РосбалтСилуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
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Технологии
Биолог рассказала об иммунитете у переболевших коронавирусом
Ученые пока не выяснили, надолго ли у переболевших коронавирусом сохранится иммунитет к COVID-19.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Путин объявил в России нерабочей следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Футбол
«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба.
Политика
Премьер-министр поручил рассчитать потребность регионов в финансах для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом.
Армия и оружие
Франция выводит войска из Ирака из-за эпидемии коронавируса
Франция выводит свои войска из Ирака в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Волейбол
Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»
Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Политика
Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции
"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
Происшествия
Москвичку с коронавирусом пытаются вернуть в больницу Сочи
Полиция и прокуратура Сочи пытаются вернуть в инфекционную больницу москвичку, которая приехала на курорт из Лондона с коронавирусом.
Энергетика
Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть
Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Общество
Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области
В Челябинской области выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы опровергли
Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности.
Гаджеты
За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Здоровье
Врачи рассказали главе Самарской области, насколько опасен коронавирус
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прошедший четверг, 26 марта, побывал в тольяттинском «Медгородке», где сейчас находятся семеро пациентов с диагностированным коронавирусом.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Общество
Мишустин попросил россиян отказаться от развлечений в нерабочую неделю
На фоне распространения коронавирусной инфекции председатель правительства России призвал соотечественников ответственно отнестись к самоизоляции.