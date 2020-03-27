Экономика
ПрофильСилуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года. А уведомления об уплате введут еще позже. Министр уточнил, что облагаться сбором будут только полученные вкладчиками проценты.
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Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 марта в 12:27
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Глава Минфина разъяснил, как будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам
Комсомольская правда26 марта в 19:54
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