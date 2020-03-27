Экономика

ПрофильПрофильСилуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года. А уведомления об уплате введут еще позже. Министр уточнил, что облагаться сбором будут только полученные вкладчиками проценты.
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Антон Силуанов
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 марта в 12:27

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