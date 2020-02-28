Экономика
REGNUMСилуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
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Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
Коммерсантъ28 февраля в 11:02
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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