Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

В Рунете обсудили падение рубля и предложили пути его укрепления

Красная веснавчера в 18:14

Силуанов: денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

Коммерсантъ28 февраля в 11:02

Силуанов объяснил ослабление рубля

РБК28 февраля в 15:29

Силуанов объяснил падение рубля

RT на русском28 февраля в 13:50

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

РИА Новости28 февраля в 13:28

Силуанов объяснил ослабление рубля

Lenta.ru28 февраля в 17:42

Силуанов объяснил ослабление рубля

Газета.Ru28 февраля в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 08:39
Политика

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

В Кремле предрекли непростую встречу российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 10:07
Происшествия

У гражданки Белоруссии тест на коронавирус дал положительный результат

В Министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что один из тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у белоруски из Витебска дал положительный результат.
RT на русском 09:12
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Политика

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле

В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.
Вечерняя Москва 07:12
Авто

Оценены перспективы возвращения бюджетных моделей Chevrolet в Россию

Российские журналисты обсудили с экспертами возможность возврата на российский рынок автомобилей производителя UzAuto Motors, которые продавались под брендом Chevrolet, и перспективы этого возвращения.
Car.ru 01:35
Биатлон

Президент IBU: Каждый должен уважать тот факт, что Логинов уже достаточно наказан

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался по поводу ситуации с травлей Александра Логинова со стороны биатлонистов, а также полицейскими обысками его номера на ЧМ в Италии.
Нева Спорт 07:27
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

С 29 февраля проезд на всех видах транспорта стал бесплатным не только для местных жителей, но и для гостей этой небольшой страны.
Gazeta.SPb вчера в 17:31
Армия и оружие

Песков заявил о незаконности нахождения в Сирии военных других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные других стран находятся на территории Сирии вопреки нормам международного права.
Народные новости 10:03
Общество

Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
РБК 08:26
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Армия и оружие

Видео истязаний сирийского солдата в Идлибе появилось в арабском СМИ

Арабское издание Al-Masdar News опубликовало видеозапись, как утверждается, истязаний пленного сирийского солдата боевиками из протурецкой группировки Файлак ам-Шам.
News.ru вчера в 08:01
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Происшествия

Стало известно, у кого подозревают коронавирус в Москве

В воскресенье телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве выявлен случай коронавируса у жителя столицы Давида, недавно вернувшегося от Милана.
Московский Комсомолец 10:05
Политика

В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука

Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на рассмотрение парламента не поступало, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
RT на русском 07:36
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета 03:16
Единоборства

Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы

Российский боец ММА Магомед Анкалаев после боя в Америке показал неприличный жест публике.
КМВ Новости 03:32
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:58
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное