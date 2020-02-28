Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСилуанов объяснил ослабление рубля

Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
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