Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуСилуанов уже урезал триллионы на реализацию послания Путина

Вновь назначенный министром финансов Антон Силуанов сообщил, во сколько бюджету страны обойдется выполнение январского послания президента Владимира Путина.
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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс29 января в 06:41

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

Аргументы и Факты29 января в 08:34

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44
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В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
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В Кремле подтвердили возможный перенос Российского инвестфорума в Сочи

Вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума в Сочи из-за распространения коронавируса действительно обсуждается.
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Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
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СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку воссоединения Крыма с Россией.
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Общество

Финны объяснили, как в России получить шенген на пять лет

В Петербурге Генеральное консульство Финляндии объяснило, каким образом граждане России смогут получить шенгенскую визу на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене.
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Происшествия

Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России

У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
БИЗНЕС Online 08:34
Общество

Ницой заявила о премьере рок-оперы про штурм Москвы

Премьера рок-оперы назначена на октябрь текущего года.
Политическая Экспертиза 04:31
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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. Своих соперником узнали «Реал» и «Барселона». Мадридцы дома сыграют с «Реал Сосьедад».
Спорт-Экспресс 08:34
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С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
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Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

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Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

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Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
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Китайские ученые смогли разработать экспресс-тест, который, как они утверждают, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека, говорится в сообщении на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.
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У России появится программа исследования Венеры

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Крымская правительственная газета назвала Крым «украино-татарским»

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Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
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В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
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