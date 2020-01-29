Экономика
Фонтанка.РуСилуанов уже урезал триллионы на реализацию послания Путина
Вновь назначенный министром финансов Антон Силуанов сообщил, во сколько бюджету страны обойдется выполнение январского послания президента Владимира Путина.
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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
Аргументы и Факты29 января в 08:34
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Здоровье
Школы в Самарской области закрывают на недельный карантин
Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Общество
В Кремле подтвердили возможный перенос Российского инвестфорума в Сочи
Вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума в Сочи из-за распространения коронавируса действительно обсуждается.
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Политика
СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку воссоединения Крыма с Россией.
Общество
Финны объяснили, как в России получить шенген на пять лет
В Петербурге Генеральное консульство Финляндии объяснило, каким образом граждане России смогут получить шенгенскую визу на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста
Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене.
Происшествия
Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России
У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Общество
Ницой заявила о премьере рок-оперы про штурм Москвы
Премьера рок-оперы назначена на октябрь текущего года.
Футбол
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. Своих соперником узнали «Реал» и «Барселона». Мадридцы дома сыграют с «Реал Сосьедад».
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Киберспорт
Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла
Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Технологии
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
Китайские ученые смогли разработать экспресс-тест, который, как они утверждают, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека, говорится в сообщении на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.
Космос
У России появится программа исследования Венеры
Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Политика
Крымская правительственная газета назвала Крым «украино-татарским»
В Крыму в соцсетях обсуждают пятничный номер бюджетной газеты правительства Республики «Крымская газета».
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Футбол
«Локомотив» отправился на турнир в Катар
«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
Наука
Найдено научное объяснение человеческой глупости
Ученые сумели найти объяснение такому явлению, как человеческая глупость.