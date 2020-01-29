Вновь назначенный министром финансов Антон Силуанов сообщил, во сколько бюджету страны обойдется выполнение январского послания президента Владимира Путина.

Силуанов уже урезал триллионы на реализацию послания Путина

Происшествия В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Здоровье Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса "Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Политика СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Общество Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Политика Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.

Технологии В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса Китайские ученые смогли разработать экспресс-тест, который, как они утверждают, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека, говорится в сообщении на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

Космос У России появится программа исследования Венеры Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.

Футбол «Локомотив» отправился на турнир в Катар «Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.