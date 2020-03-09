Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств. Он также отметил, что данные факторы могут гарантировать и исполнение поручений президента России Владимира Путина.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Энергетика Нефть марки Brent снизила темпы падения После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.

Культура Актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске Заслуженная артистка РФ, актриса Марина Меримсон ушла из жизни в Челябинске, об этом продюсер Владимир Шмыров сообщил на своей странице в соцсети.

Происшествия Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.

Общество Власти Италии ввели карантин по всей стране Ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта.

Экономика Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Происшествия В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.

Энергетика Казахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год.

Общество Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

Общество Длинные выходные ждут россиян в мае В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Общество ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.