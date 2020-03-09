Экономика

iReactoriReactorСилуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств

Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств. Он также отметил, что данные факторы могут гарантировать и исполнение поручений президента России Владимира Путина.
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Силуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами

РЕН ТВвчера в 22:05

Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть

РБКвчера в 13:23

В Минфине заявили, что ресурсы РФ и исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств

ТК Звездавчера в 11:40

Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

Комсомольская правдавчера в 12:10

Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами

RT на русскомвчера в 12:07

Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Известиявчера в 11:53

Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

REGNUMвчера в 13:12
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Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
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Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается.
Телеканал 360° вчера в 23:50
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Новый министр здравоохранения решил убедиться в правильности решения по строительству именно новой больницы в Иванове лично.
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Актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске

Заслуженная артистка РФ, актриса Марина Меримсон ушла из жизни в Челябинске, об этом продюсер Владимир Шмыров сообщил на своей странице в соцсети.
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СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Общество

Власти Италии ввели карантин по всей стране

Ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта.
News.ru вчера в 20:37
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США начали вывод своих войск из Афганистана

ТАСС вчера в 15:44
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Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
МР7.ру вчера в 04:30
Политика

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В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 09:36
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия вчера в 20:00
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Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

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Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре

Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Происшествия

В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса

Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости 00:29
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Казахстан сохранит добычу нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что в республике будут придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год.
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Общество

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
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Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

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Вестник вчера в 03:40
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ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
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Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
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КНДР провела учения дальнобойной артиллерии

Эхо Москвы вчера в 20:05
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