Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка. Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, ещё раз говорю, не публично обсуждается.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

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Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Происшествия Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.

Политика Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.