Экономика

News.ruNews.ruСилуанов: вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка. Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, ещё раз говорю, не публично обсуждается.
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Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК 26 декабря в 05:39

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