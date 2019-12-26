Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка. Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, ещё раз говорю, не публично обсуждается.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта Лера Кудрявцева, перенесшая на днях экстренную операцию из-за разорвавшегося грудного импланта, опубликовала в своем Instagram фотографию инородного тела, которое отравляло ее организм.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Наука Три «всадника»: инфекции, опиоиды и вейп Особенно отмечаются ураганы на Багамах, унесшие жизни 61 человека, и на Бермудах, оставившие 80% населения (более 27 000 человек) без электричества.

Общество Мутко поручил «жестко» контролировать стройку жилья в Тулуне Темпы строительства жилья для пострадавших от летнего паводка жителей иркутского Тулуна значительно увеличились, но все еще нужен "жесткий" контроль со стороны правительства и губернатора, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.