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Российская газета
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф, пишет "Интерфакс". На этом посту Силуанов сменил экс-главу Банка России Сергея Игнатьева, который возглавлял набсовет Сбербанка с 2002 года.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
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RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

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