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Министр финансов Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф, пишет "Интерфакс". На этом посту Силуанов сменил экс-главу Банка России Сергея Игнатьева, который возглавлял набсовет Сбербанка с 2002 года.

Герман Греф российский государственный деятель Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.