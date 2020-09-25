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Российская газета
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф, пишет "Интерфакс". На этом посту Силуанов сменил экс-главу Банка России Сергея Игнатьева, который возглавлял набсовет Сбербанка с 2002 года.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новостивчера в 06:54
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Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известиявчера в 08:01
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:38
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфаксвчера в 06:45
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новостивчера в 06:54
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русскомвчера в 06:52
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газетавчера в 07:21
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАССвчера в 06:51

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